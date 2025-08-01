Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда — Finance.ua

Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда
Как сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Підпис в тестовом режиме с 1 августа.
Для чего это
Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.
Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на таких внутренних рейсах:
- 1. № 29/30 Киев — Ужгород,
- 2. № 12 Львов — Одесса,
- 3. № 27/28 Киев — Чоп.
Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.
Чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, не имеющим паспортов нового образца или возможности их обновить, оставляем продажу билетов на эти поезда также доступными в ряде конкретных касс:
- в Чопе (касса № 2);
- в Ужгороде (касса № 2);
- во Львове (касса № 1);
- в Одессе (кассы № 14 и № 2);
- в Киеве (касса № 21 и 22).
Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.
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