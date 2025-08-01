Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда — Finance.ua

Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда Сегодня 10:06 — Фондовый рынок

Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда

режиме с 1 августа. Как сообщила Укрзализныця , изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Підпис в тестовом

Для чего это

Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на таких внутренних рейсах:

1. № 29/30 Киев — Ужгород,

2. № 12 Львов — Одесса,

3. № 27/28 Киев — Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.

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Чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, не имеющим паспортов нового образца или возможности их обновить, оставляем продажу билетов на эти поезда также доступными в ряде конкретных касс:

в Чопе (касса № 2);

в Ужгороде (касса № 2);

во Львове (касса № 1);

в Одессе (кассы № 14 и № 2);

в Киеве (касса № 21 и 22).

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Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

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