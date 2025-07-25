«Укрзализныця» усиливает контроль документов перед посадкой — Finance.ua
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«Укрзализныця» усиливает контроль документов перед посадкой

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«Укрзализныця» усиливает контроль документов перед посадкой
«Укрзализныця» усиливает контроль документов перед посадкой
«Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.
Как сообщила пресс-служба УЗ.
«В последние дни мы получили ряд обращений по поводу ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира», — говорится в сообщении.

УЗ усиливает проверку документов перед посадкой:

  • на станциях будут избирательно работать группы военизированной охраны для тщательной проверки;
  • поездные бригады получили дополнительные указания о детальной сверке данных пассажиров с их билетами и документами.
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«Укрзализныця» уже активно использует действующие более двух лет инструменты контроля:
  • Для покупки билетов на популярные международные рейсы необходима верификация через «Дія».
  • Сотни пассажиров, пытавшихся воспользоваться билетами на чужое имя, не были допущены в поезда.
  • Платформа OLX блокирует мошенников, пытающихся перепродавать билеты. «Укрзализныця» призывает сообщать о таких объявлениях.
«Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутриперемещенных лиц и международную дипломатию», — сообщили в компании.
В пик сезона это создает дополнительную нагрузку на парк. Поэтому УЗ продолжает назначать дополнительные рейсы, оптимизирует каждый вагон и объявляет новый этап борьбы с перекупщиками.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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