Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе — Finance.ua

Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе
С 18 июня «Укрзализныця» индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования.
Об этом сообщила компания.
Стоимость стакана классического чая возрастет с 10 грн до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости.
Как пишет компания, это повышение позволит железной дороге хотя бы перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.
Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и собственно индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода.
Пересмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка «3 в 1».
Интерсити+
В то же время, цены на напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.
Попутно напомним, в поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах — специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего следования продолжается тестирование полноценных ланчей: драников, плова, картофеля с курицей и сырников.
Напомним, также есть женские купе, функционирующие в пассажирских поездах «Укрзализныци» с лета 2023 года.
«Укрзализныця» запустила в пилотном режиме женские купе после того, как на сайте правительства получила поддержку петиция с призывом выделить минимум один вагон в поездах, которые идут дольше шести часов, исключительно для женщин.
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