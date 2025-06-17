Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе — Finance.ua
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Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе

Личные финансы
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Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе
Укрзализныця впервые за 6 лет поднимает цены на чай и кофе
С 18 июня «Укрзализныця» индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования.
Об этом сообщила компания.
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Стоимость стакана классического чая возрастет с 10 грн до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости.
Как пишет компания, это повышение позволит железной дороге хотя бы перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.
Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и собственно индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода.
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Пересмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка «3 в 1».

Интерсити+

В то же время, цены на напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.
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Попутно напомним, в поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах — специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего следования продолжается тестирование полноценных ланчей: драников, плова, картофеля с курицей и сырников.
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Напомним, также есть женские купе, функционирующие в пассажирских поездах «Укрзализныци» с лета 2023 года.
«Укрзализныця» запустила в пилотном режиме женские купе после того, как на сайте правительства получила поддержку петиция с призывом выделить минимум один вагон в поездах, которые идут дольше шести часов, исключительно для женщин.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру. 🚈
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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