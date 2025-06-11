Укрзализныця открывает новые маршруты на лето: список поездов — Finance.ua

Укрзализныця открывает новые маршруты на лето: список поездов
С началом лета спрос на железнодорожные поездки традиционно растет, поэтому Укрзализныця дополнила график движения новыми назначениями.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В летнем сезоне 2025 года запланированы 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.
Ивано-Франковск — Краматорск
Новый поезд № 228/227 соединит Ивано-Франковск и Краматорск — один из самых длинных маршрутов в Украине, более 1300 км. Будет курсировать через день:
- Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28
- Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45
Этот маршрут охватывает и ночное, и дневное сообщение с Киевом.
Киев — Днепр
Поезд № 220/219 будет курсировать следующим образом:
- Киев: 14:35 → Днепр: 21:26
- Днепр: 08:36 → Киев: 15:19
Удобно тем, кто планирует международные поездки. В Киеве доступны пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.
Дополнительные Интерсити в Одессу и Днепр
Киев — Одесса (Интерсити № 765/764): Начиная с 27 июня, будет курсировать 6 раз в неделю:
- Киев: 21:49 → Одесса: 05:34
- Одесса: 06:54 → Киев: 15:01
Идеальный вариант для тех, кто едет с севера, например, из Чернигова или Сум.
Киев — Днепр (Интерсити+ № 736/735):
- Киев: 23:52 → Днепр: 05:45
- Днепр: 23:24 → Киев: 05:17
В Киеве удобно пересаживаться на скоростные поезда в Луцк, Львов, Чернигов.
Житомир получит прямое сообщение с Одессой
Поезд № 147/148 в летний сезон продлен до Житомира — теперь жители области смогут напрямую добраться до Черкасс и Одессы.
Закарпатское направление
Киев — Ужгород (№ 283/284): будет курсировать через день:
- Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20
- Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12
Киев — Ясиня (№ 203/204): также через день:
- Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17
- Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18
Эти маршруты удобно сочетаются с поездами из Днепра, Харькова, Краматорска, Полтавы и Запорожья.
Поезда в Кривой Рог и Винницу
Киев — Кривой Рог (Интерсити+ № 739/740):
- Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53
- Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14
Одесса — Винница (№ 208/207):
- Одесса: 08:11 → Винница: 14:15
- Винница: 15:05 → Одесса: 20:59. Поезд будет запускаться в дни повышенного спроса.
В случае необходимости Укрзализныця готова запускать и другие популярные направления — во Львов, Трускавец, Одессу, Каменец-Подольский, Ужгород и другие.
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