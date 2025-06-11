Укрзализныця открывает новые маршруты на лето: список поездов — Finance.ua

Укрзализныця открывает новые маршруты на лето: список поездов Сегодня 18:10 — Личные финансы

Укрзализныця открывает новые маршруты на лето: список поездов

С началом лета спрос на железнодорожные поездки традиционно растет, поэтому Укрзализныця дополнила график движения новыми назначениями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В летнем сезоне 2025 года запланированы 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Ивано-Франковск — Краматорск

Новый поезд № 228/227 соединит Ивано-Франковск и Краматорск — один из самых длинных маршрутов в Украине, более 1300 км. Будет курсировать через день:

Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28

Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45

Этот маршрут охватывает и ночное, и дневное сообщение с Киевом.

Киев — Днепр

Поезд № 220/219 будет курсировать следующим образом:

Киев: 14:35 → Днепр: 21:26

Днепр: 08:36 → Киев: 15:19

Удобно тем, кто планирует международные поездки. В Киеве доступны пересадки на поезда в Кишинев, Перемышль, Варшаву и Хелм.

Дополнительные Интерсити в Одессу и Днепр

Киев — Одесса (Интерсити № 765/764): Начиная с 27 июня, будет курсировать 6 раз в неделю:

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34



Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

Идеальный вариант для тех, кто едет с севера, например, из Чернигова или Сум.

Киев — Днепр (Интерсити+ № 736/735):

Киев: 23:52 → Днепр: 05:45

Днепр: 23:24 → Киев: 05:17



В Киеве удобно пересаживаться на скоростные поезда в Луцк, Львов, Чернигов.

Житомир получит прямое сообщение с Одессой

Поезд № 147/148 в летний сезон продлен до Житомира — теперь жители области смогут напрямую добраться до Черкасс и Одессы.

Закарпатское направление

Киев — Ужгород (№ 283/284): будет курсировать через день:

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12



Киев — Ясиня (№ 203/204): также через день:

Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17



Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18



Эти маршруты удобно сочетаются с поездами из Днепра, Харькова, Краматорска, Полтавы и Запорожья.

Поезда в Кривой Рог и Винницу

Киев — Кривой Рог (Интерсити+ № 739/740):

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14



Одесса — Винница (№ 208/207):

Одесса: 08:11 → Винница: 14:15

Винница: 15:05 → Одесса: 20:59. Поезд будет запускаться в дни повышенного спроса.



В случае необходимости Укрзализныця готова запускать и другие популярные направления — во Львов, Трускавец, Одессу, Каменец-Подольский, Ужгород и другие.

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