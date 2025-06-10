Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в Карпатах і скільки це коштує влітку — Finance.ua

Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в Карпатах і скільки це коштує влітку Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в Карпатах і скільки це коштує влітку, vidviday.ua

Літній відпочинок у Карпатах — чудова альтернатива морю, особливо для тих, хто цінує спокій, природу та гірське повітря. Незважаючи на складну ситуацію в країні, популярні курортні локації залишаються затребуваними — туристи активно бронюють житло в Яремче, Поляниці (Буковелі), Славському та Східниці. Розповідаємо, скільки коштує відпочинок на найпопулярніших гірських напрямках цього літа.

📍 Східниця

Східниця — селище, що розташоване в Дрогобицькому районі Львівської області, у розлогій долині на березі невеличкої річки Східничанка. Східниця має найбільшу кількість джерел із мінеральними водами в Україні. Тобто це не просто туристичне місце, а ще й відомий бальнеологічний курорт.

Дорога

Найкраще дістатися потягом до Львова чи Трускавця, а вже звідти добратися автобусом або бла-бла-каром до Східниці. Квиток на автобус Львів — Східниця (2 години 35 хвилин) коштує близько 300 гривень. А добратися з Трускавця до Східниці бла-бла-каром (20 — 30 хвилин) — від 40 до 60 гривень за особу.

Проживання та харчування

Найбюджетніші варіанти помешкань можна знайти в гостьових будинках, віллах, на базах відпочинку тощо. За даними Booking.com , вартість двомісного номера стартує від 750 гривень за добу — і це варіант без харчування.

Якщо потрібен сніданок, обід або вечеря, то доведеться заплатити більше. Наприклад, є варіант двомісного номера зі сніданком за 1050 гривень у гостьовому будинку. Також пропонують апартаменти зі сніданком та вечерею за 1725 гривень у відпочинковому комплексі або тримісний номер у віллі з триразовим харчуванням за 2800 гривень.

Ціни на двомісні номери в готелі стартують від 1900 гривень — у більшості пропозицій сніданок входить у вартість. З повноцінним харчуванням є варіанти помешкань за 2400 та 3200 гривень за добу. А якщо відпочивальники шукають готель із басейном та спа-зоною, то вартість буде 3000 — 4500 тисяч за добу.

Відпочинок і розваги

У Східниці є родовище мінеральних вод, що налічує майже 40 джерел у різних куточках селища. Навіть якщо відпочивальники приїжджають не з лікувальною метою, спробувати «Нафтусю» цікаво всім. Адже це найвідоміша мінеральна вода Трускавця, аналогів якої за межами України немає.

Також у самому селищі є ландшафтний парк Пантелеймона Цілителя, а за кілька хвилин їзди — заповідник «Тустань», що розташований в межах нацпарку «Сколівські Бескиди». А для поціновувачів захопливих краєвидів та гірських підйомів є варіант піднятися на гору Цюхів (931 метр). Влітку 2022 року там відкрили 15-метрову оглядову вежу, звідки на 360 градусів видно чудову панораму Львівської області.

📍 Славсько

Славсько — селище, що розташоване в Стрийському районі Львівської області, в мальовничій долині річки Опір. Це відомий гірськолижний курорт з трасами на вершинах Захар Беркут, Тростян, Погар, Кремінь тощо.

Дорога

У Славському є залізнична станція, де зупиняється чимало потягів з різних міст, наприклад:

Київ — Чоп (плацкарт — від 230 гривень, купе — від 360 гривень, люкс — від 1900 гривень за квиток);

Львів — Чоп, Львів — Мукачево (другий клас — від 120 гривень);

Харків — Ужгород (плацкарт — від 400 гривень, купе — від 1030 гривень, люкс — від 2500 гривень за квиток);

Одеса — Мукачево (плацкарт — від 200 гривень; купе — від 320 гривень; люкс — від 1850 гривень за квиток)

Запоріжжя — Мукачево (плацкарт — від 240 гривень, купе — від 400 гривень люкс — близько 2 800 гривень за квиток).

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Проживання та харчування

Найбюжетніші апартаменти пропонують у гостьових будинках і котеджах. Вартість двомісного номера стартує від 800 гривень за добу. Варто зазначити, що навіть за найнижчу ціну варіантів є кілька, але за номер зі сніданком доведеться платити від 1700 гривень.

Готелів у Славському загалом небагато, а на червень знайти буде взагалі важко. Адже станом на кінець травня 80% усіх помешкань вже заброньовані. Ціни різні — від 1400 до 5000 гривень за добу, здебільшого без сніданку.

Відпочинок і розваги

Оскільки Славсько оточують гори, там є багато крісельних підйомників. Вартість оглядового квитка на «Захар Беркут» — 350 гривень дорослий, 200 гривень дитячий. Це найдовша канатна дорога в Україні, поруч з якою облаштували байк-парк. Вартість одного підйому з велосипедом — 350 гривень, велоквиток на один день — 850 гривень.

На горі Погар підйом і спуск для дорослих коштує 250 гривень, а для дітей — 150 гривень.

📍 Яремче

Яремче — містечко в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, що розташоване в межах гірського масиву Ґорґан. Його називають кліматичним курортом і центром «зеленого» туризму Прикарпаття та всієї Гуцульщини.

Дорога

Спочатку потрібно дістатися залізницею чи автобусом до Львова чи Івано-Франківська, а тоді пересісти на транспорт до Яремча. Наприклад, один квиток на автобус коштуватиме:

зі Львова до Яремча (3 години 30 хвилин — 4 години 20 хвилин) — від 500 до 600 гривень;

з Івано-Франківська до Яремча (1 — 1,5 години) — від 110 до 180 гривень.

Бла-бла-каром їхати дешевше. Зі Львова до Яремча поїздка коштуватиме приблизно 320 — 450 гривень, а з Івано-Франківська до Яремча — в середньому від 70 до 100 гривень.

Проживання та харчування

У Яремчі гостьові будинки, котеджі та вілли переважають над готелями, як у Славському. Вартість двомісного номера там також стартує від 800 гривень за добу, щоправда, бюджетних варіантів там не так багато. Якщо відпочивальники в пошуках помешкання зі сніданком, то їм доведеться заплатити мінімум 2100 гривень за добу.

Ціни на апартаменти в готелі починаються від 1300 гривень, але якщо потрібен номер зі сніданком — від 2700 гривень. Користування басейном і спа-зоною входить у вартість апартаментів за ціною від 3000 гривень за добу.

Відпочинок і розваги

У Яремче пропонують чимало видів активного відпочинку. Наприклад, є квадротури з маршрутами різної складності тривалістю від 2 до 6 годин. Середня вартість — 1500 гривень за годину. В ціну входить оренда квадроцикла, зупинки в мальовничих місцях та перекуси або обіди залежно від обраного маршруту.

Для тих, хто обожнює сплави, з Яремчі організовують трансфер для рафтингу на річках Прут і Чорний Черемош. Вартість з однієї особи — 1200 гривень.

Серед визначних місць, які традиційно радять відвідати: Скелі Довбуша, водоспад Пробій та сувенірний ринок поруч, Музей етнографії та екології, а також Парк Легенд.

📍 Поляниця

Поляниця — село Надвірнянського району Івано-Франківської області, що розташоване в центральній частині Українських Карпат. Неофіційно його називають Буковелем, бо саме там розташований всім відомий гірськолижний курорт, який до того ж є найбільшим у Східній Європі.

Дорога

Поляниця розташована неподалік від Яремче, тож добратися туди можна такими ж шляхами. Зі Львова до Поляниці (Буковелю) курсують автобуси із вартістю квитка від 510 до 685 гривень. З Івано-Франківська доїзд коштуватиме 210 — 360 гривень.

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Бла-бла-каром зі Львова буде трохи дешевше — від 400 до 550 гривень, але є водії, які пропонують доїзд і від 300 гривень.

Проживання та харчування

Вартість проживання в Буковелі в середньому буде вищою, ніж у попередніх туристичних місцях, адже там переважають готелі. Мінімальна вартість двомісних апартаментів загалом — 1100 гривень за добу. Помешкання в гостьових будинках та віллах не дешевші, а навіть навпаки, бувають дорожчими.

Вартість апартаментів зі сніданком стартує від 1900 гривень, а з басейном та спа-зоною — від 2000 гривень. Оскільки вибір готелів у Поляниці більший, тут можна знайти гарний варіант з харчуванням та додатковими вигодами за вигідну ціну.

Відпочинок і розваги

У Поляниці є чимало цікавих пропозицій розваг та активного відпочинку, зокрема від гірськолижного курорту:

Етнопарк «Гуцул Ленд» — квиток разового відвідування коштує від 350 гривень для дітей та від 300 гривень для дорослих;

Екстремальна гірська траса «Родельбан» — один дорослий квиток коштує 700 гривень, тандем — 1000 гривень.

Тролей «Буковель» — вартість спуску становить 700 гривень.

прокат велосипедів — 200 гривень за годину, 460 гривень за 3 години;

прокат електросамокатів — 250 гривень за 30 хвилин, 370 гривень за годину.

Серед обов’язкових для відвідування місць у Поляниці є гора Буковель, озеро Молодості, місцевий ярмарок, а також химерний будинок «Перевернута хата».

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