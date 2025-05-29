Укрзализныця назначила новый дополнительный поезд Ужгород-Киев (расписание) — Finance.ua
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Укрзализныця назначила новый дополнительный поезд Ужгород-Киев (расписание)

Фондовый рынок
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Укрзализныця назначила новый дополнительный поезд Ужгород-Киев (расписание)
Укрзализныця назначила новый дополнительный поезд Ужгород-Киев (расписание)
Как сообщила «Укразалізниця», назначен новый дополнительный поезд в Ужгород.
Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12.
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В обратном направлении из Киева поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.
Билеты — в продаже в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.
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Напомним, на Харьковщине, Донетчине и Сумщине ночью и утром железнодорожная инфраструктура подверглась российским атакам. По сообщению, на Харьковщине обломки БПЛА попали на колею — железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки российского дрона, движение было оперативно восстановлено.
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Ранее Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый.
Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.
«Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов, которая стала возможной благодаря системной поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития», — сообщили в «Укрзализныце».
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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