«Укрзалізниця»: залізнична інфраструктура зазнала атак рф у трьох областях — Finance.ua

«Укрзалізниця»: залізнична інфраструктура зазнала атак рф у трьох областях Сьогодні 10:33

На Харківщині, Донеччині та Сумщині вночі та зранку залізнична інфраструктура зазнала російських атак, повідомила у Телеграмі компанія «Укрзалізниця».

За повідомленням, на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона, рух було оперативно відновлено.

«На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу», — йдеться у повідомленні.

На Сумщині російський БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок, додають в «Укрзалізниці».Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Радіо Свобода За матеріалами:

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