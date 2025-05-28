«Укрзалізниця»: залізнична інфраструктура зазнала атак рф у трьох областях — Finance.ua
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«Укрзалізниця»: залізнична інфраструктура зазнала атак рф у трьох областях

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На Харківщині, Донеччині та Сумщині вночі та зранку залізнична інфраструктура зазнала російських атак, повідомила у Телеграмі компанія «Укрзалізниця».
За повідомленням, на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона, рух було оперативно відновлено.
«На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу», — йдеться у повідомленні.
На Сумщині російський БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок, додають в «Укрзалізниці».Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів немає.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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