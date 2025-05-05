Укрзализныця получила первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины: что там есть (фото) — Finance.ua

Укрзализныця получила первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины: что там есть (фото) Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Укрзализныця получила первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины: что там есть (фото)

Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый.

Об этом сообщила компания.

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Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

«Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов, которая стала возможной благодаря системной поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития», — сообщили в «Укрзализныце».

Фото: Укрзализныця

Полученные сегодня 6 новых вагонов уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21−104/103 Львов — Харьков, Краматорск.

Характеристика

Новые вагоны совмещают привычную конфигурацию мест с рядом новшеств для комфорта и безопасности пассажира. Так, полочки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают несколько большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкартов.

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Под нижними полками теперь отведено место для хранения негабаритной ручной клади типа военных рюкзаков или туристических чемоданов. Сглаживается разница между нижней и верхней полками за счет наличия сверху раскладных индивидуальных столиков и отведенного места для сидения.

Фото: Укрзализныця

Интерьер вагонов стал заметно светлее за счет новой обивки, а также улучшенного управляемого освещения салона.

Фото: Укрзализныця

Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, перила и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью. Это сделано специально для тех пассажиров, кто потерял зрение относительно недавно и еще не мог выучить шрифт Брайля.

Фото: Укрзализныця

Традиционно в новых вагонах у каждого места есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники. Стандартом как в новых, так и в капитально восстановленных вагонах уже стали кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики.

Программа закупки новых плацкартных вагонов дополняется системной модернизацией существующего подвижного состава: так, Укрзализныця планирует капитально отремонтировать 59 вагонов в 2025 году, из которых 37 будут именно плацкартными.

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