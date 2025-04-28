Укрзализныця запускает новый поезд — Finance.ua

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Укрзализныця запускает новый поезд

Фондовый рынок
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Укрзализныця запускает новый поезд
Укрзализныця запускает новый поезд
Укрзализныця запускает новый региональный маршрут, который соединит Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк. Об этом сообщила компания.
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С 6 мая 2025 года начнет курсировать региональный поезд № 815/816 Коломыя — Луцк — Коломыя, который соединит Прикарпатье, Галицию и Волынь дневным рейсом.
Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.
В направлении Луцка (четверг, каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье): Отправление из Коломыи — 06:55, прибытие в Луцк — 14:20.
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В направлении Коломыи (также по 4,5,6,7 дням недели).
В понедельник, вторник и среду поезд № 815/816 будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя, что обеспечит ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение Ивано-Франковск — Львов — Ивано-Франковск и позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных поездок.

Условия

На маршруте будет курсировать модернизированный рельсовый автобус PESA 620M, который имеет 95 мест для сидения 2-го класса, кондиционирование воздуха, беспроводные зарядки для гаджетов и тихий и плавный ход.
Билеты — в продаже с 27 апреля.
Приобрести билеты можно будет:
  • в мобильном приложении Укрзализныци
  • на официальном сайте booking.uz.gov.u
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Напомним, путешествия по железной дороге — удобный и доступный способ передвижения, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Однако далеко не все пассажиры знают, что даже незначительное нарушение правил может обернуться не только предупреждением, но реальным штрафом. Согласно украинскому законодательству, размеры взысканий могут достигать нескольких сотен гривен. Основные причины штрафов на железной дороге — по ссылке.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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