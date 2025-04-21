Штрафы в поездах УЗ: за что могут оштрафовать на железной дороге — Finance.ua
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Штрафы в поездах УЗ: за что могут оштрафовать на железной дороге

Технологии&Авто
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Штрафы в поездах УЗ: за что могут оштрафовать на железной дороге
Штрафы в поездах УЗ: за что могут оштрафовать на железной дороге
Путешествия по железной дороге — удобный и доступный способ передвижения, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Однако далеко не все пассажиры знают, что даже незначительное нарушение правил может обернуться не только предупреждением, но и реальным штрафом. Согласно украинскому законодательству, размеры взысканий могут достигать нескольких сотен гривен.

Основные причины штрафов на железной дороге

1. Повреждение имущества в поездах
Согласно статье 110 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за порчу внутреннего оборудования пассажирских вагонов или повреждение стекла локомотивов и вагонов предусмотрен штраф в размере от 170 до 510 гривен. Это может касаться любых действий, приводящих к материальному ущербу — от надписей на стенах до поломки мебели.
2. Курение в неустановленных местах
Курение в вагонах, в том числе в тамбурах пригородных поездов, а также в поездах местного и дальнего сообщения вне специально отведенных мест, карается штрафом в размере 85−340 гривен или предупреждением. То же касается и нарушений в метрополитенах.
3. Опасное поведение на путях и поезде
Статья 109 КУоАП предусматривает ряд штрафов за нарушение безопасности:
Самовольный проезд в грузовых поездах, прыжки с поезда во время движения, поездки на подножках или крышах — от 119 до 255 гривен.
Повреждение железнодорожных объектов и путей — от 170 до 510 гривен для граждан и до 1020 гривен для должностных лиц.
Проход по путям в неустановленных местах, а также выбрасывание мусора из вагонов — предупреждение или штраф 34−170 гривен.
4. Подкладывание предметов на рельсы
Это серьезное правонарушение, которое может повлиять на безопасность движения поездов. За такие действия предусмотрен штраф в размере 255−680 гривен.
5. Нарушения при прогоне скота
Выпас скота вблизи железной дороги или его перегон через пути в неположенных местах также может обернуться неприятностями:
Для граждан — 170−340 гривен.
Для должностных лиц — до 425 гривен.

Дополнительные правила, о которых следует знать

▪️ Проезд без билета
За безбилетный проезд пассажир может быть оштрафован на 20-кратную стоимость проезда. При этом проводник или контролер имеет право высадить нарушителя на ближайшей станции.
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▪️ Перевозка багажа без билета
Каждый пассажир имеет право на бесплатную перевозку ограниченного объема ручной клади. За превышение допустимых норм или перевозку незарегистрированного багажа также могут оштрафовать.
▪️ Громкая музыка, хулиганство, нарушение порядка
Такие действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и наказываются предупреждением или штрафом, а в некоторых случаях даже административным арестом.
По материалам:
visitukraine.today
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