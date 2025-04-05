«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников — Finance.ua

«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников Сегодня 15:27 — Фондовый рынок

«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников

«Укрзалізниця» возобновила ряд своих онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников после кибератаки.

Об этом говорится в сообщении компании.

Пользователям снова доступны:

Также восстановлены сайты для помощи железнодорожникам:

Кроме того, вернули направление движения поезда для Интерсити+ в приложении «Укрзалізниця».

Напомним, в марте «Укрзалізниця» пострадала от масштабной кибератаки, повлекшей сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг.

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