«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников

Фондовый рынок
16
«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников
«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников
«Укрзалізниця» возобновила ряд своих онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников после кибератаки.
Об этом говорится в сообщении компании.
Пользователям снова доступны:
Также восстановлены сайты для помощи железнодорожникам:
Кроме того, вернули направление движения поезда для Интерсити+ в приложении «Укрзалізниця».
Напомним, в марте «Укрзалізниця» пострадала от масштабной кибератаки, повлекшей сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems