«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников — Finance.ua

«Укрзалізниця» возобновила ряд онлайн-сервисов для пассажиров и железнодорожников
«Укрзалізниця» возобновила ряд своих онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников после кибератаки.
Об этом говорится в сообщении компании.
Пользователям снова доступны:
- сайт заказа пассажирских сервисов;
- сайт удобных расписаний и стыковок для возвращения домой по железной дороге;
- сайт Киевской кольцевой электрички;
- сайт с расписаниями пригородных поездов.
Также восстановлены сайты для помощи железнодорожникам:
- сайт для ветеранов и ветеранок-железнодорожников;
- сайт программы «Железная семья» — помощь железнодорожникам, пострадавшим от войны.
Кроме того, вернули направление движения поезда для Интерсити+ в приложении «Укрзалізниця».
Напомним, в марте «Укрзалізниця» пострадала от масштабной кибератаки, повлекшей сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг.
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