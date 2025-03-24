«Укрзалізниця» зазнала масштабної хакерської атаки — Finance.ua
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«Укрзалізниця» зазнала масштабної хакерської атаки

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«Укрзалізниця» зазнала масштабної хакерської атаки
«Укрзалізниця» зазнала масштабної хакерської атаки
Онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної кібератаки. Відновленням систем вже другу добу займаються працівники компанії разом з кібердепартаментом СБУ. Про це повідомили в прес-службі компанії.
«Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок, та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її й найпідлішими кібератаками», — заявили в УЗ.
В «Укрзалізниці» зазначили, що це вже не перша кібератака ворога на обʼєкти компанії.
«Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із „бекапів“ фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості», — додали в компанії.
Також у прес-службі зазначили, що клієнти можуть купувати квитки через каси, для цього «Укрзалізниця» збільшила кількість персоналу та розширила графік роботи працівників. Також у разі потреби, 24 та 25 березня люди можуть купувати міжнародні квитки у касах — раніше це можна було зробити лише онлайн.
«У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу — прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці», — зазначили в компанії.
Водночас компанія повідомила про можливість здати квиток онлайн на поїзд на 24 березня. Для цього треба щонайменше за годину до відправки надіслати фото чи скан квитка на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com.
За матеріалами:
УНІАН
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