LG полностью прекратила программную поддержку своих смартфонов — Finance.ua

LG полностью прекратила программную поддержку своих смартфонов
Компания LG объявила, что 29 июня отключила серверы для обновления и восстановления своих смартфонов. Оставшиеся на руках устройства больше нельзя обновлять и делать резервные копии на ПК с помощью LG Bridge.
Когда-то давно LG была одним из крупнейших игроков на рынке смартфонов, но после ряда провальных релизов (в частности флагманов) компания перестала успевать за конкуренцией и в 2021 году объявила, что уходит с этого рынка. Новые модели перестали разрабатываться и производиться.
Читайте также
Тем не менее, LG продолжала поддерживать некоторые смартфоны, выпуская новые версии Android и патчи безопасности. Одной из последних моделей компании стала LG Wing с двойным поворотным дисплеем.
В свое время у LG были успехи на рынке смартфонов — компания стоит за сверхпопулярным Nexus 5, выпустила первый в индустрии смартфон с дисплеем 1440р (LG G3) и часто экспериментировала с дизайном и технологиями. В настоящее время эпоха смартфонов LG официально завершена.
Поделиться новостью