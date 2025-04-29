LG ушла с рынка смартфонов 4 года назад, а теперь прекращает поддержку последних выпущенных моделей — Finance.ua

LG ушла с рынка смартфонов 4 года назад, а теперь прекращает поддержку последних выпущенных моделей Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

LG ушла с рынка смартфонов 4 года назад, а теперь прекращает поддержку последних выпущенных моделей

LG официально останавливает обслуживание своих Android-смартфонов. Серверы обновлений будут отключены уже 30 июня. Это означает бесповоротный конец эпохи для последних устройств бренда, с момента выхода компании с мобильного рынка еще некоторое время получавших обновления. Хотя устройства продолжат работать, они больше не могут рассчитывать на новые функции, исправление или улучшение безопасности.

Об этом сообщает 9to5Google.

LG объявила о прекращении производства смартфонов более четырех лет назад. Тогда компания пообещала, что для некоторых моделей все же выйдут последние обновления Android, в том числе Android 12, а также обновление безопасности в течение как минимум трех лет с даты выпуска каждого устройства. Этот период уже завершился для всех моделей.

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Несмотря на то, что некоторые телефоны еще могли продаваться или оставаться в обращении, после 30 июня обновить их уже невозможно — ни «по воздуху», ни через фирменную программу LG Bridge. Отключение подтверждено в официальном сообщении LG, обнародованном 10 апреля.

В заявлении LG уточняется, что полностью прекращается работа таких сервисов, как FOTA (обновление «по воздуху»), центр обновлений (App service), а также десктопная утилита LG Bridge. Указано, что это касается абсолютно всех моделей мобильных устройств LG. Обновление станет недоступным с 30 июня 2025 года, начиная с 00:00 по корейскому времени. После этой даты ни одна из функций обновления не будет работать даже в сервисных центрах.

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LG также предостерегает, что после прекращения службы обновлений пользователи не смогут повторно загрузить системные приложения, если те были удалены в процессе сброса устройства до заводских настроек. Однако во всем остальном устройства продолжат работать — вы также сможете звонить, пользоваться сервисами Google и другими приложениями.

Хотя сегодня не так много пользователей продолжают активно пользоваться смартфонами LG, те, кто еще имеет такое устройство (даже если пылится в ящике), имеют последний шанс установить обновление до крайнего срока.

Телеканал 24 По материалам:

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