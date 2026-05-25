Huawei заявила о технологическом прорыве в разработке чипов, несмотря на санкции США

Huawei представила новый принцип развития микросхем

Китайская компания Huawei сообщила о значительном прогрессе в сфере полупроводников, заявив, что в ближайшие пять лет сможет достичь плотности транзисторов, эквивалентной 1,4-нм техпроцессу.

Как пишет Reuters, об этом представители компании рассказали во время отраслевого симпозиума в Шанхае.

Huawei стремится догнать мировых лидеров

Хотя Huawei не опубликовала независимых тестов производительности, заявленная цель считается амбициозной. Для сравнения, тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов, сейчас использует 2-нм технологию и планирует начать массовое производство 1,4-нм чипов в 2028 году.

Достижение такого уровня особенно важно для Китая, который находится под жесткими американскими ограничениями на доступ к современному литографическому оборудованию и другим критически важным технологиям для производства полупроводников.

Новый принцип развития микросхем

Вместе с этим Huawei представила свой подход к дальнейшему развитию микросхем под названием Tau Scaling Law. В компании считают, что индустрия больше не может полагаться только на уменьшение размера транзисторов для повышения производительности. Вместо этого новый принцип предполагает оптимизацию передачи данных внутри чипов и вычислительных систем.

В частности, он направлен на сокращение задержек и длину внутренних соединений, что позволяет повысить быстродействие даже без доступа к новейшему производственному оборудованию.

Также Huawei сообщила, что будущие чипы серии Kirin получат новую архитектуру LogicFolding, которая существенно улучшит производительность благодаря более эффективному расположению элементов внутри микросхемы.

По словам компании, в последние шесть лет она уже разработала и запустила в массовое производство 381 чип, созданный с использованием принципов Tau Scaling Law.

Huawei продолжает развитие, несмотря на санкции США

Объявление Huawei стало очередным свидетельством того, что компания продолжает развивать собственные полупроводниковые технологии, несмотря на санкции США, введенные еще в 2019—2020 годах. После ограничений Huawei потеряла доступ ко многим американским технологиям и была вынуждена искать альтернативные пути развития. Одним из результатов этих усилий стало возвращение компании на рынок в 2023 году со смартфонами Mate 60, оснащенными 7-нм чипами китайского производителя SMIC.

Спрос на ИИ-ускорители Huawei также растет, поскольку китайские технологические компании все активнее ищут замену решением NVIDIA, экспорт самых современных чипов которой в Китай ограничен американскими властями. Аналитики отмечают, что Китай все еще отстает от мировых лидеров по производственным технологиям, однако новые разработки Huawei демонстрируют способность страны находить альтернативные пути развития отрасли.

