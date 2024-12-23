LG показала салон автомобиля «будущего», которым управляет ИИ — Finance.ua

LG показала салон автомобиля «будущего», которым управляет ИИ 23.12.2024, 01:33 — Технологии&Авто

LG показала салон автомобиля «будущего», которым управляет ИИ

LG Electronics готовится поразить посетителей выставки CES 2025 своей новой разработкой — «умным» салоном автомобиля с искусственным интеллектом. Эта инновационная система, получившая название «AI In-Vehicle Experience», обещает сделать вождение более безопасным и комфортным.

Благодаря технологии Vision AI, система способна распознавать водителя и пассажиров, анализировать их потребности и эмоциональное состояние, а также оптимизировать условия в салоне.

Система состоит из двух компонентов:

DMS (Driver Monitoring System): отслеживает состояние водителя в режиме реального времени, анализируя его сердечный ритм и мимику. Она может извещать об усталости или стрессе, а также помогать водителю следить за своим здоровьем.

DIMS (Driver and Interior Monitoring System): анализирует состояние всего салона, включая наличие пассажиров, их расположение и потребности.

«Умный» салон адаптируется к индивидуальным предпочтениям водителя и пассажиров, предлагая персонализированные услуги: оптимальные маршруты, информацию о дорожных условиях и интересные места поблизости.

На выставке CES 2025 LG продемонстрирует возможности своей новой системы посредством интерактивных симуляций. Посетители смогут почувствовать себя в кабине автомобиля будущего и убедиться в преимуществах чуткого интеллекта.

«AI In-Vehicle Experience» от LG — это еще один шаг к созданию автомобилей будущего, которые будут не только комфортными и безопасными, но и способными понимать и удовлетворять потребности водителя и пассажиров.

Автопілот По материалам:

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