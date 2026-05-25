0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta выпустила новое приложение Forum

Технологии&Авто
23
Meta без анонса выпустила новое отдельное приложение под названием Forum
Meta без анонса выпустила новое отдельное приложение под названием Forum
Meta без официального анонса выпустила новое приложение Forum — платформу для обсуждений на базе Facebook Groups, очень напоминающую Reddit.
Об этом пишет Tech Crunсh.

Аналог Reddit

Meta без анонса выпустила новое отдельное приложение под названием Forum, которое позиционируется как аналог Reddit и предлагает пространство для глубоких обсуждений на базе Facebook Groups.
Авторизация происходит через аккаунт Facebook, после чего Forum автоматически загружает ваши группы, профиль и активность.
Читайте также
Все, что пользователь публикует в Forum, автоматически становится видимым в его группах в приложении Facebook и наоборот. Как и на Reddit, пользователи могут создавать сообщения под вымышленным именем. Лента новостей сосредоточена на разговорах внутри групп, чтобы показывать, что говорят реальные люди, а не только трендовые публикации.
В приложении появилась вкладка Ask на базе ИИ. Она позволяет задавать вопросы и получать готовые ответы, которые искусственный интеллект формирует на основе дискуссий в разных группах. Также добавлены ИИ-ассистент для администраторов, который облегчает управление группами и модерацию контента.

Планы Meta

Кроме того, Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что благодаря эффективности, обеспечиваемой искусственным интеллектом, компания способна разрабатывать значительно больше продуктов. По его словам, рассматривается возможность создания около 50 новых приложений.
Напомним, ранее Finance.ua писал Meta переназначает 7000 работников в новые команды, которые будут работать над ИИ-продуктами, агентами и приложениями. Это часть большой реструктуризации, на фоне которой компания уже на этой неделе планирует сократить около 10% штата, или 8000 человек.
По материалам:
vctr.media
MetaИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems