Meta выпустила новое приложение Forum

Meta без официального анонса выпустила новое приложение Forum — платформу для обсуждений на базе Facebook Groups, очень напоминающую Reddit.

Об этом пишет Tech Crunсh.

Аналог Reddit

Meta без анонса выпустила новое отдельное приложение под названием Forum, которое позиционируется как аналог Reddit и предлагает пространство для глубоких обсуждений на базе Facebook Groups.

Авторизация происходит через аккаунт Facebook, после чего Forum автоматически загружает ваши группы, профиль и активность.

Все, что пользователь публикует в Forum, автоматически становится видимым в его группах в приложении Facebook и наоборот. Как и на Reddit, пользователи могут создавать сообщения под вымышленным именем. Лента новостей сосредоточена на разговорах внутри групп, чтобы показывать, что говорят реальные люди, а не только трендовые публикации.

В приложении появилась вкладка Ask на базе ИИ. Она позволяет задавать вопросы и получать готовые ответы, которые искусственный интеллект формирует на основе дискуссий в разных группах. Также добавлены ИИ-ассистент для администраторов, который облегчает управление группами и модерацию контента.

Планы Meta

Кроме того, Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что благодаря эффективности, обеспечиваемой искусственным интеллектом, компания способна разрабатывать значительно больше продуктов. По его словам, рассматривается возможность создания около 50 новых приложений.

Напомним, ранее Finance.ua писал Meta переназначает 7000 работников в новые команды, которые будут работать над ИИ-продуктами, агентами и приложениями. Это часть большой реструктуризации, на фоне которой компания уже на этой неделе планирует сократить около 10% штата, или 8000 человек.

