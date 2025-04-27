LG Electronics сворачивает производство зарядных станций для электромобилей — Finance.ua

LG Electronics сворачивает производство зарядных станций для электромобилей Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

LG Electronics сворачивает производство зарядных станций для электромобилей

Южнокорейская компания LG Electronics объявила о выходе из бизнеса зарядных устройств для электромобилей из-за замедления глобального спроса.

Об этом сообщает Yonhap.

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Что будет с работниками

Дочерняя компания компании по производству зарядных устройств для электромобилей, HiEV Charger, будет ликвидирована, а всех сотрудников, задействованных в этом бизнесе, переведут в другие подразделения LG Electronics.

В компании также добавили, что продолжат предоставлять услуги по обслуживанию ее действующим клиентам без сбоев.

Отмечается, что LG Electronics вышла на рынок зарядных устройств для электромобилей в 2022 году, приобретя компанию HiEV Charger (ранее известную как AppleMango).

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С тех пор компания предлагала решения для зарядки в Южной Корее, в частности, зарядные устройства в розничных магазинах Emart.

Также компания вышла на рынок США в прошлом году, открыв свой производственный завод в Техасе в январе 2024 года.

Решение о выходе было принято в то время, как LG Electronics переориентировала свои усилия на приоритетный рост своего бизнеса — системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

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Генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван ранее определил бизнес зарядных устройств для электромобилей ключевым драйвером в реализации цели компании — достичь продаж на уровне 100 триллионов вон (70,1 миллиарда долларов США) к 2030 году.

Укрінформ По материалам:

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