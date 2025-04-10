Mercedes-Benz расширяет сеть зарядных станций — Finance.ua

Mercedes-Benz расширяет сеть зарядных станций 10.04.2025, 01:10 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz расширяет сеть зарядных станций

Компания Mercedes-Benz активно расширяет свою сеть зарядных станций в США, в частности, в Техасе, который является вторым по величине штатом по количеству населения и площади земли.

Mercedes-Benz стремится преодолеть опасения водителей относительно пробега электрокаров из-за доступности и надежности зарядных станций. На сегодняшний день в Техасе установлено более 150 зарядных точек, что увеличивает инфраструктуру на 6%. К 2030 году компания планирует обеспечить Северную Америку 2500 зарядными точками:

более 150 зарядных точек в Техасе;

цель на 2030 год — 2500 точек в Северной Америке.

Хейко Шмидт, вице-президент по сетевой стратегии и монетизации компании, отметил, что Техас выбран из-за высокого количества электромобилей, нуждающихся в лучшей инфраструктуре. Техас является идеальным местом для начала, поскольку является домом для первого партнера Mercedes-Benz, компании Buc-ee's.

Техас считается ключевым энергетическим центром США, что делает его ведущим кандидатом на роль транспортного хаба будущего. Благодаря высоким темпам роста населения и рабочих мест, штат имеет значительный потенциал для инноваций.

Mercedes-Benz High-Power Charging обеспечивает быструю зарядку мощностью 400 кВт. С одним зарядным устройством можно зарядить автомобиль до 80% менее чем за 20 минут. К тому же сеть совместима с CCS-1 и планирует добавлять кабели NACS для удобства пользователей. Зарядные станции находятся вблизи удобств для водителей: ресторанов, туалетов и безопасных локаций.

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