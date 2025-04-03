Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа

Убытки автомобильных компаний Porsche и Mercedes-Benz Group из-за новых пошлин США на импортные авто могут достичь $3,7 миллиарда.

Об этом сообщает Bloomberg

Как рассказали в агентстве, дополнительные 25% пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп с 3 апреля, могут уничтожить около четверти прогнозируемой операционной прибыли Porsche и Mercedes в 2026 году. Для компенсации такого влияния производители, возможно, будут вынуждены повысить цены или перенести больше производства в США.

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Эти пошлины угрожают европейской автомобильной промышленности, которая зависит от экспорта на прибыльный рынок США. При этом больше всего рискуют немецкие автопроизводители, поскольку они отправляют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну, в частности такие, как спортивный автомобиль Porsche 911 и Mercedes S-Class.

Согласно сообщению, акции Porsche и Mercedes снизились на 5,7% во Франкфурте, а акции BMW AG упали на 4,9%. Акции Volkswagen AG, также владеющей Audi и Lamborghini, упали на 4,3%, а Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc — на 8,9% в Лондоне.

Большинство немецких автопроизводителей имеют заводы в США, где производят автомобили как для местных покупателей, так и на экспорт. Поскольку Евросоюз размышляет над ответом на пошлины Трампа, любая эскалация торговой войны может нанести еще больший ущерб отрасли, которая уже борется с ростом затрат и приглушенным спросом, говорится в материале.

Акции на мировых рынках упали , а инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену.

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