Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа

Фондовый рынок
27
Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа
Porsche и Mercedes могут потерять до $3,7 миллиарда из-за пошлин Трампа
Убытки автомобильных компаний Porsche и Mercedes-Benz Group из-за новых пошлин США на импортные авто могут достичь $3,7 миллиарда.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как рассказали в агентстве, дополнительные 25% пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп с 3 апреля, могут уничтожить около четверти прогнозируемой операционной прибыли Porsche и Mercedes в 2026 году. Для компенсации такого влияния производители, возможно, будут вынуждены повысить цены или перенести больше производства в США.
Читайте также
Эти пошлины угрожают европейской автомобильной промышленности, которая зависит от экспорта на прибыльный рынок США. При этом больше всего рискуют немецкие автопроизводители, поскольку они отправляют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну, в частности такие, как спортивный автомобиль Porsche 911 и Mercedes S-Class.
Согласно сообщению, акции Porsche и Mercedes снизились на 5,7% во Франкфурте, а акции BMW AG упали на 4,9%. Акции Volkswagen AG, также владеющей Audi и Lamborghini, упали на 4,3%, а Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc — на 8,9% в Лондоне.
Читайте также
Большинство немецких автопроизводителей имеют заводы в США, где производят автомобили как для местных покупателей, так и на экспорт. Поскольку Евросоюз размышляет над ответом на пошлины Трампа, любая эскалация торговой войны может нанести еще больший ущерб отрасли, которая уже борется с ростом затрат и приглушенным спросом, говорится в материале.
Акции на мировых рынках упали, а инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems