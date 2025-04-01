В МВФ оценили последствия новых пошлин Трампа — Finance.ua

В МВФ оценили последствия новых пошлин Трампа Сегодня 11:16 — Мир

В МВФ оценили последствия новых пошлин Трампа

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала пошлины президента США Дональда Трампа. Она считает, что такая политика вызывает большую неопределенность и подрывает доверие, но вряд ли спровоцирует рецессию в обозримом будущем.

Издание Reuters пишет, что Георгиева отметила проблемы, стоящие перед мировой экономикой, которая все еще демонстрирует недостаточный рост после пандемии COVID, но предостерегла от чрезмерной тревоги.

«МВФ, вероятно, немного снизит экономические прогнозы в своем следующем обновлении „Перспектив развития мировой экономики“, которое выйдет примерно через три недели, но мы не видим рецессии на горизонте. То, что мы видим в высокочастотных индикаторах, действительно указывает на определенное ослабление потребительского доверия и доверия инвесторов, и мы знаем, что это со временем отразится на перспективах роста,» — отметила она.

По ее словам, МВФ пока не видит «драматичных последствий» от таможенных тарифов, введенных Трампом после его возвращения в Белый дом и угроз их введения.

В январе МВФ повысил свой прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3,3% с 3,2%, причем большая часть этого повышения пришлась на повышение прогноза относительно США на полпроцента до 2,7%. Однако теперь Георгиева ожидает, что в апреле МВФ отразит небольшую «коррекцию» в сторону снижения этих оценок.

Хотя текущее влияние было умеренным, Георгиева предупредила, что многие страны использовали свое фискальное и монетарное пространство во время COVID и теперь у них высокий уровень задолженности, что ограничивает их способность реагировать на будущие потрясения. Любое замедление или обращение к процессу дезинфляции может замедлить снижение процентных ставок и усложнить странам рефинансирование долга.

События в сфере торговли могут «чуть-чуть» замедлить рост в США, но в целом перспективы остаются «нормальными», считает Георгиева.

Запланированное Европой увеличение расходов на оборону и решение Германии отменить долговой тормоз означают, что прогноз роста в регионе может быть несколько повышен. По ее словам, Китаю необходимо использовать пространство для маневра в политике и сосредоточиться на увеличении внутреннего потребления.

Георгиева отметила, что мировая торговля продолжает расти, несмотря на всплеск протекционистских мер по всему миру, которые изменили торговые схемы и бросили вызов глобализации, и что торговля услугами опережает рост торговли товарами.

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По ее словам, малые и средние страны расширяют сотрудничество между собой и сосредотачиваются на структурных реформах внутри страны, стремясь повысить свою устойчивость, что является положительной стороной потрясений в мировой торговле.

Отметим, что с момента возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел 20%-ные пошлины на все товары из Китая; пригрозил, а затем отсрочил введение 25%-ных тарифов на большинство товаров из Канады и Мексики; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил 25%-ные пошлины на импортные авто; и объявил, что 2 апреля будет «Днем освобождения», когда он планирует ввести соответствующие глобальные пошлины.

УНІАН По материалам:

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