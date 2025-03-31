Пошлины будут применены ко всем странам и будут постоянными, — Трамп Сегодня 15:13

Пошлины будут применены ко всем странам и будут постоянными, — Трамп

Пошлины на автомобили и запчасти иностранного производства, которые будут ввозиться в США и должны вступить в силу 2 апреля, будут охватывать все страны. Президент также отметил, что тарифы будут неизменными.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC.

По его словам, взаимные пошлины, которые он намерен объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только меньшей группы из 10−15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.

Он пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, 2 апреля, который он назвал «Днем освобождения». Также американский президент развеял слухи о том, что он может ограничить первоначальный объем пошлин и отметил , что тарифы будут постоянными.

«Абсолютно, они постоянны, конечно. Мир грабил Соединенные Штаты на протяжении последних 40 лет и более. И все, что мы делаем, это проявляем справедливость, и, честно говоря, я проявляю большую щедрость», — сказал Трамп.

Президент сказал, что ему «безразлично», если автопроизводители повысят цены после того, как он объявил, что введет 25% пошлины на все автомобили иностранного производства.

Отвечая на вопрос, озабочен ли он ростом цен на автомобили, Трамп ответил, что его «это совсем не волнует». Он считает, что если цены на импортные автомобили вырастут, то появится спрос на авто американского производства.

Пошлина Трампа

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля начнут действовать 25% пошлины на все ввозимые в США автомобили. Его администрация принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Представители крупных автокомпаний предупреждают, что новые импортные пошлины на автомобили из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому удорожанию транспортных средств. Впрочем, 5 марта Белый дом отменил 25% пошлины для некоторых автопроизводителей на один месяц.

Трамп объявил, что временно отменит 25% импортную пошлину для автопроизводителей, всего через день после ее введения. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила за этот шаг, а министр финансов Канады заявил, что страна, в свою очередь, откладывает второй этап соответствующих пошлин на американскую продукцию.

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