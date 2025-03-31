Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о недрах, и предупредил о последствиях — Finance.ua

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Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о недрах, и предупредил о последствиях

Казна и Политика
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Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о недрах, и предупредил о последствиях
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о недрах, и предупредил о последствиях
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важного соглашения по поводу полезных ископаемых, и пригрозил «значительными проблемами» в случае принятия такого решения.
Об этом Трамп сказал журналистам, сообщает Reuters.
«Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — подчеркнул Трамп.
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Также глава Белого дома упомянул о стремлении Украины стать членом НАТО.
«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает», — сказал Трамп.
28 марта Владимир Зеленский заявил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения о полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже предоставленную американскую военную помощь долгом.
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Нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:
  • создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето;
  • соглашение бессрочное, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями;
  • вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.
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Если соглашение будет принято, пишет Bloomberg, то оно предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.
По материалам:
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