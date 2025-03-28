Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко — Finance.ua
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Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко

Казна и Политика
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Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко
Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что правительство получило проект Соглашения от США о полезных ископаемых.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
По словам министра, Украина формирует свою позицию по соглашению США о полезных ископаемых. Она добавила, что когда будет необходимо — будут консультации с Верховной Радой.
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«Любые публичные дискуссии по поводу этого соглашения наносят только вред. И мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией», — считает Свириденко.
По словам Гончаренко, соглашение разрабатывают США, Украина к разработке не привлечена.
Напомним, народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа. По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.
По материалам:
Espreso.tv
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