Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Правительство получило проект соглашения от США об ископаемых, Украина формирует свою позицию, — Свириденко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что правительство получило проект Соглашения от США о полезных ископаемых.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

По словам министра, Украина формирует свою позицию по соглашению США о полезных ископаемых. Она добавила, что когда будет необходимо — будут консультации с Верховной Радой.

«Любые публичные дискуссии по поводу этого соглашения наносят только вред. И мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией», — считает Свириденко.

По словам Гончаренко, соглашение разрабатывают США, Украина к разработке не привлечена.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил , что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа. По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

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