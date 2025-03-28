Новое соглашение о недрах стало очередной попыткой Трампа унизить Украину, — The Times — Finance.ua
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Новое соглашение о недрах стало очередной попыткой Трампа унизить Украину, — The Times

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Новый проект соглашения о полезных ископаемых, которое США хотят подписать с Украиной, — поразительная эскалация попытки администрации Дональда Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины как цену за посредничество в прекращении огня.
Как пишет The Times, украинские чиновники уже осудили требования США, которые выходят далеко за рамки соглашения, заключенного в прошлом месяце, назвав их «отвратительными» и утверждая, что они углубят зависимость Украины от Вашингтона, практически превратив страну в вассальное государство.
В течение нескольких дней чиновники Белого дома настаивали на том, что соглашение по сделке по ценным металлам близко. Теперь возможная причина задержки и цена остановки огня могут проясниться, пишет издание.
«Несмотря на то, что москва не дает признаков прекращения военных действий в Украине, американские переговорщики, очевидно, пытаются добиться от Киева еще больших уступок», — пишет The Times.
Наемнический подход администрации Трампа в отношениях с Украиной не должен удивлять, считает издание. Ведь в первый же день своего возвращения в Белый дом Трамп заявил, что честь принять у себя первую заграничную поездку второго срока его правления достанется тому, кто больше заплатит.
Его флагманская торговая политика, предусматривающая введение огромных тарифов как для друзей, так и для противников, продиктована убеждением, что остальной мир, включая Европу, «обдирал нас годами».
Как будет реализовано соглашение с США, даже если Украина согласится на очередное унижение — это уже другой вопрос. Так, несмотря на уверенность Венса в том, что американский финансовый интерес является гарантией безопасности, в проекте соглашения не продумано, как США обеспечат контроль над нефтяными скважинами, шахтами и инфраструктурой Украины, чтобы роялти поступали в Вашингтон.
«Принуждение Киева к новым уступкам в то время как российские ракеты по-прежнему летят на Украину, не приближает прекращение огня и ничего не делает для разблокирования энергетических богатств Украины — ни для ее собственной выгоды, ни для выгоды Трампа», — отмечает The Times.
По материалам:
УНІАН
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