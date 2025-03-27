Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах — Finance.ua

Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил , что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа.

Железняк сообщил, что текст проекта соглашения он получил 26 марта от чиновников. Сам проект датирован 23 марта, он содержит 58 страниц и 18 разделов. «Это прямо большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону», — подчеркнул он.

По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

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Кроме того, соглашение бессрочное, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

Что касается финансовых условий, Железняк отмечает, что вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

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Депутат обратил внимание на механизм распределения прибыли: американская сторона получает «роялти» первой, а затем Украина, с дополнительным отчислением 4%. Кроме того, любые изменения или прекращения соглашения возможны только по согласованию с США. Американские компании получают приоритетный доступ к новым инфраструктурным проектам и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Важным недостатком Железняк назвал отсутствие в документе гарантий безопасности для Украины.

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Трамп связывает экономическое сотрудничество с безопасностью Украины. Ранее он отмечал, что соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией безопасности, ведь присутствие американских интересов в Украине может сдерживать агрессию. «Это выгодно и для Украины. Они получают определенные гарантии безопасности, потому что мы будем там присутствовать», — подчеркнул он.

24 марта Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о полезных ископаемых.

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