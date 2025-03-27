Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах

Казна и Политика
62
Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах
Депутат раскрыл детали проекта соглашения с США о недрах
Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа.
Железняк сообщил, что текст проекта соглашения он получил 26 марта от чиновников. Сам проект датирован 23 марта, он содержит 58 страниц и 18 разделов. «Это прямо большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону», — подчеркнул он.
По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.
Читайте также
Кроме того, соглашение бессрочное, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.
Что касается финансовых условий, Железняк отмечает, что вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.
Читайте также
Депутат обратил внимание на механизм распределения прибыли: американская сторона получает «роялти» первой, а затем Украина, с дополнительным отчислением 4%. Кроме того, любые изменения или прекращения соглашения возможны только по согласованию с США. Американские компании получают приоритетный доступ к новым инфраструктурным проектам и право вето на продажу ресурсов другим странам.
Важным недостатком Железняк назвал отсутствие в документе гарантий безопасности для Украины.
Читайте также
Трамп связывает экономическое сотрудничество с безопасностью Украины. Ранее он отмечал, что соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией безопасности, ведь присутствие американских интересов в Украине может сдерживать агрессию. «Это выгодно и для Украины. Они получают определенные гарантии безопасности, потому что мы будем там присутствовать», — подчеркнул он.
24 марта Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о полезных ископаемых.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems