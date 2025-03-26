США предложили Украине новое крупное соглашение о полезных ископаемых — Зеленский Сегодня 11:03 — Казна и Политика

США предложили Украине новое крупное соглашение о полезных ископаемых — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выступили с предложением подписать новое крупное соглашение по редкоземельным металлам.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

По его словам, американцы предложили вместо рамочного соглашения сразу заключить полное.

«Это большое полное соглашение видения американской стороны, от шагов, которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение», — объяснил Зеленский.

Президент добавил, что ему пока неизвестны детали этого нового соглашения, но отметил: упоминаний об АЭС там нет.

«Я попросил разобраться с этим соглашением, разъяснить все детали. И потом мы соберемся», — сказал он.

Напомним, ранее CBC News писало, что президент США Дональд Трамп стремится изменить украинско-американское соглашение о полезных ископаемых, сделав его «больше и лучше».

Украина и США договорились подписать соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых. Первый вариант соглашения, предполагавший право собственности США на 50% запасов полезных ископаемых в Украине, Киев не принял.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что документ не отвечал украинским интересам. Это вызвало критику в Вашингтоне, дошло до прямых обвинений от президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.

Затем украинская и американская стороны доработали документ. Согласно ему, Украина и США должны создать общий Инвестиционный фонд восстановления. Управлять им будут обе стороны. Предполагается, что Украина будет вносить в фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации собственных природных активов, находящихся в государственной собственности Киева.

В то же время правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Как отмечено в соглашении, участники будут пытаться определить любые необходимые шаги по защите взаимных инвестиций, как определено в соглашении о фонде.

Однако подписание этого соглашения провалилось из-за спора между украинским и американским президентами в Белом доме 28 февраля. Дональд Трамп тогда заявил, что Зеленский «не готов к миру». В то же время Владимир Зеленский отмечал, что Украина все еще готова подписать соглашение.

hromadske По материалам:

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