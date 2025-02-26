Шмыгаль: соглашение о полезных ископаемых непосредственно привязано к гарантиям безопасности (основные положения) — Finance.ua

Шмыгаль: соглашение о полезных ископаемых непосредственно привязано к гарантиям безопасности (основные положения) Сегодня 15:00

Шмыгаль: соглашение о полезных ископаемых непосредственно привязано к гарантиям безопасности (основные положения)

Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым.

На сегодняшний день это соглашение называется «Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины».

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

«Мы фактически наработали окончательный вариант. По состоянию на сегодняшний день это соглашение называется „Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины“. Фактически это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США будут совместно управлять и наполнять», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни Президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

«В преамбуле соглашения очень четко указано, что, учитывая желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения — это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента», — подчеркнул премьер.

В соглашении содержится ссылка на Будапештский меморандум, подчеркивающий вклад Украины в международную безопасность путем отказа от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Ожидается, что документ будет рассмотрен правительством Украины и согласован во время переговоров между президентами Украины и США.

Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:

создание инвестиционного фонда — Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;

— Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины; привязка к гарантиям безопасности — соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;

— соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии; финансирование фонда — 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;

— 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд; общие взносы США и Украины — средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;

— средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины; признание вклада Украины в международную безопасность — упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);

— упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму); управление фондом — осуществляется совместно правительствами Украины и США.

Соглашение одобрено

Вчера издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, предусматривающее совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предполагает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от продажи редкоземельных ресурсов.

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