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Сколько стоят украинские полезные ископаемые — ответ экономиста

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Сколько стоят украинские полезные ископаемые — ответ экономиста
Сколько стоят украинские полезные ископаемые — ответ экономиста
Украина владеет недрами общей стоимостью $14,8 трлн. Только запасы полезных ископаемых в Днепропетровской области оцениваются в $3,5 трлн. В то же время, добыча угля сейчас на уровне 1910 года в результате оккупации россией части территорий.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на слова старшего экономиста Владимира Ланды.
Украина владеет недрами на около $14,8 трлн, а только запасы в Днепропетровской области оцениваются в $3,5 трлн.
Сколько стоят украинские полезные ископаемые — ответ экономиста
За годы войны россия оккупировала около 20% территорий Украины, включая месторождения угля — некогда основного энергетического ресурса страны. В результате объемы добычи обвалились до уровня, на котором Украина была более 100 лет назад.
«Если 50 лет назад добыча угля была более 200 млн тонн в год, то сейчас мы даже одну десятую не добываем. Мы на уровне 1910 года по углю», — сказал Владимир Ланда.
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Кроме шахт Украина также потеряла металлургические мощности, а логистика в горнодобывающем комплексе существенно усложнилась. Но даже после этих утрат природные ресурсы остаются принципиальным экономическим активом.
По словам Ланды, если иностранные инвесторы вложатся в добычу и переработку, они будут не только платить налоги и создавать рабочие места, но и защищать свои активы от агрессии.
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«Иностранный владелец не сможет просто забрать производство в грузовик и вывезти. Заводы и предприятия будут оставаться в Украине, а значит, инвесторы будут заинтересованы в нашей безопасности», — добавил старший экономист ЦЭС.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины находятся недра примерно на $350 млрд. россия может использовать часть критических материалов в отраслях обороны, авиации и медицины.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля 2024 года заявил журналистам, что хотел бы получить «ценные украинские редкоземельные элементы» в обмен на помощь нашему государству.
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Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля обсудил экономическое инвестиционное соглашение по редкоземельным металлам.
В то же время требование Трампа о «возмещении» от Украины $500 млрд выходит далеко за пределы контроля США над критически важными полезными ископаемыми страны. Требование включает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа и большей ресурсной базы страны.
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