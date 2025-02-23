Соглашение о полезных ископаемых: США будут инвестировать в Украину без долгов и передачи активов — Finance.ua

Соглашение о полезных ископаемых: США будут инвестировать в Украину без долгов и передачи активов Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Соглашение о полезных ископаемых: США будут инвестировать в Украину без долгов и передачи активов

США будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени. Такой подход должен обеспечить взаимную выгоду от соглашения о редкоземе для обеих стран.

Об этом говорится в статье министра финансов США Скотта Бессента по изданию Financial Times.

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Министр финансов США отметил, что, несмотря на то, что об экономическом партнерстве, которое американский президент Дональд Трамп предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщалось многое, многое в нем было искажено или просто ложно.

«Поэтому я приветствую эту возможность объяснить, какую пользу это партнерство принесет обеим нашим странам», — говорится в сообщении министра.

Что предполагает сделка

По его словам, условия партнерства, предложенные США, предусматривают, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США получат экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

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«Эта структура и отношения привносят высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовых рамок, необходимых для привлечения надежных инвестиций для дальнейшего роста Украины», — пишет Скотт Бессент.

В статье отмечено, что инновационный подход президента США Дональда Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства.

«Давайте также четко осознаем, чем это не является. США не будут приобретать право собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами», — отметил министр.

Скотт Бессент подчеркнул, что такой тип экономического давления, применяемый другими мировыми игроками, не будет способствовать ни американским, ни украинским интересам.

«Для того чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении как можно большей выгоды», — подытожил он.

УНН По материалам:

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