США давят на Киев из-за соглашения о полезных ископаемых, угрожая отключением Starlink: что говорят в Украине — Finance.ua

США давят на Киев из-за соглашения о полезных ископаемых, угрожая отключением Starlink: что говорят в Украине Сегодня 13:56 — Казна и Политика

США давят на Киев из-за соглашения о полезных ископаемых, угрожая отключением Starlink: что говорят в Украине

Американские переговорщики давят на Киев для подписания соглашения о полезных ископаемых, угрожая возможным отключением Украины от системы спутниковой связи Starlink/

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Угроза отключения Starlink

Как отмечается, вопросы ограничения доступа Украины к Starlink поднялись во время обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

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Затем об этом снова заговорили во время встречи специального представителя США в Украине Кита Келлога с Зеленским.

Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит «неизбежное отключение от Starlink», если соглашение о полезных ископаемых не будет завершено. Собеседник Reuters заявил, что «потеря Starlink была бы серьезным ударом» для Украины.

Как Украина использует Starlink в войне

Украина с начала полномасштабного вторжения использует Starlink для критически важной связи на фронте, объектах критической инфраструктуры, а также обеспечения нужд гражданского населения.

В декабре 2024 года SpaceX получила контракт от министерства обороны США на расширение доступа Украины к Starshield — более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг отметила, что Starlink помогает Украине запускать беспилотники — ключевой элемент ее военной стратегии.

По ее словам, потеря спутников изменила бы правила игры, потому что сейчас, с их использованием, у Украины паритет 1:1 с россией в использовании БПЛА и артиллерийских снарядов.

Что говорят в Украине

На новость отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, существуют альтернативные технологии к Starlink, работающие на фронте.

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«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить „пропало все“. Во-первых — не отключают. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — подчеркнул глава ЦПИ.

Напомним, в последние дни информационное поле переполнено новостями о предложении президента США Дональда Трампа относительно контроля над редкоземельными металлами Украины и отказа главы нашего государства Владимира Зеленского подписать это соглашение.

Finance.ua рассказывает, что в себе несет соглашение о полезных ископаемых для нас и американцев, какие ресурсы мы имеем и как сейчас ими распоряжаемся.

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