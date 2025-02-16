Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский — Finance.ua
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Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский

Казна и Политика
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Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский
Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский
Украина не подписала соглашение о партнерстве с США. Документ пока не готов для того, чтобы защитить интересы страны.
Об этом заявил президент Украины во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы», — сказал он.
Как подчеркнул президент, для него очень важно говорить об инвестициях в Украину и это должно быть выписано юридически корректно.
«И тогда можно думать, как распределять прибыли, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу», — отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.
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Напомним, как заявил сенатор США Линдси Грэм, Соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки относительно редкоземельных металлов — это настоящий прорыв. Она объяснит американцам, зачем Штатам защищать Украину.
По материалам:
РБК-Україна
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