Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский Сегодня 13:50 — Казна и Политика

Украина не подписала соглашение с США по «редкоземам», ведь документ еще не готов, — Зеленский

Украина не подписала соглашение о партнерстве с США. Документ пока не готов для того, чтобы защитить интересы страны.

Об этом заявил президент Украины во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы», — сказал он.

Как подчеркнул президент, для него очень важно говорить об инвестициях в Украину и это должно быть выписано юридически корректно.

«И тогда можно думать, как распределять прибыли, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу», — отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.

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Напомним, как заявил сенатор США Линдси Грэм, Соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки относительно редкоземельных металлов — это настоящий прорыв. Она объяснит американцам, зачем Штатам защищать Украину.

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