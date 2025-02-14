Келлог рассказал, что получит Украина за редкоземельные металлы — Finance.ua

Келлог рассказал, что получит Украина за редкоземельные металлы Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Келлог рассказал, что получит Украина за редкоземельные металлы

Специальный представитель США Кит Келлог заявил, что налаживание партнерства между Киевом и Вашингтоном в разработке украинских редкоземельных ископаемых усилит гарантии безопасности для нашего государства.

Об этом он сказал в интервью Fox Business

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«Я считаю, что это хорошая идея наладить экономическое партнерство, потому что это также обеспечивает безопасность для Украины. Когда они знают, что Соединенные Штаты вовлечены в экономику, и у нас экономический интерес в Украине, это еще одна часть гарантий безопасности для Украины, и они должны рассматривать это именно так», — отметил Келлог.

В этой связи он выразил надежду, что украинская сторона в течение следующих дней, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, согласится на такое соглашение и наработает договоренность, которая подготовит основу для будущих шагов.

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«Мы говорим не об одном-двух долларах, мы говорим о сотнях миллионов долларов потенциала редкоземельных минералов в Украине. Украина очень и очень богата редкоземельными минералами, и мы должны использовать это», — указал специальный посланник США.

Ранее сообщалось, что 3 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.

После этого Зеленский заявил, что Киев открыт для того, чтобы добывать полезные ископаемые вместе с партнерами.

НВ По материалам:

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