Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых: предлагает создавать совместные предприятия — Finance.ua

Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых: предлагает создавать совместные предприятия Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых: предлагает создавать совместные предприятия

Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых и занимает первое место в Европе по запасам урана и лития.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для издания Politico.

«Мы не из тех, кто просит о вступлении в ЕС просто ради финансирования или преференций. Мы знаем себе цену и честно говорим об этом с партнерами. Мы уже являемся основой безопасности Европы», — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых и занимает первое место в Европе по запасам урана.

«Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что также в Украине самые большие запасы лития в Европе. В 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 миллионов тонн.

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Поэтому Шмыгаль отметил, что Украина готова создавать совместные предприятия, которые дадут ЕС стратегическое преимущество.

«Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что восстановление Украины станет важным фактором для консолидации Европы, поскольку речь идет о сотнях миллиардов евро инвестиций, которые создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС.

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Напомним, президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

Діло По материалам:

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