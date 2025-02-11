Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов — Finance.ua
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Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов

Казна и Политика
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Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов
Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным металлам на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь.
Его цитирует New York Post.
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«У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине]», — сказал Трамп в интервью Fox News.
По его словам, Украина предоставит США редкоземельные минералы на сумму 500 млрд долларов за помощь в военных действиях и постоянную поддержку.
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«Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, в сущности, согласились это сделать», — утверждает он.
«Я сказал им: Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги», — добавил Трамп.
По материалам:
Слово і Діло
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