Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов — Finance.ua

Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным металлам на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь.

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«У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине]», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, Украина предоставит США редкоземельные минералы на сумму 500 млрд долларов за помощь в военных действиях и постоянную поддержку.

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«Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, в сущности, согласились это сделать», — утверждает он.

«Я сказал им: Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги», — добавил Трамп.

Слово і Діло По материалам:

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