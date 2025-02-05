Зеленский ответил на предложение Трампа: Украина готова добывать полезные ископаемые с партнерами — Finance.ua

Зеленский ответил на предложение Трампа: Украина готова добывать полезные ископаемые с партнерами Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Зеленский ответил на предложение Трампа: Украина готова добывать полезные ископаемые с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений «Плана победы» являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами в этой сфере.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Один из важных экономических пунктов «Плана победы» — привлечение инвестиций в полезные ископаемые Украины, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть значительные залежи полезных ископаемых, часть которых была оккупирована россией еще с 2014 года.

Украина открыта для разработки этих ресурсов в партнерстве с теми, кто помогает защищать ее территории, в частности, через предоставление военной поддержки, санкции и другие меры, подчеркнул он.

Президент также сообщил, что обсуждал этот вопрос в сентябре во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Я ему говорил, что окей, мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний», — отметил Зеленский, добавив, что в случае контроля россии полезных ископаемых есть угроза, что «туда зайдут» другие страны, такие как Иран и Северная Корея.

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Напомним, президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп на вопрос, как он видит взаимодействие с Украиной, сообщил, что заинтересован в редкоземельных украинских ресурсах.

Ранее Зеленский добавил пункт о редкоземельных ресурсах в План победы в надежде на поддержку со стороны США. Источник в Офисе президента отметил, что важным аспектом станет обеспечение безопасности при использовании этих ресурсов.

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