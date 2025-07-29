В Нацбанке рассказали, что планируют делать с монетами 50 копеек — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, что планируют делать с монетами 50 копеек Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Нацбанке рассказали, что планируют делать с монетами 50 копеек

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил , что НБУ рассматривает возможность поэтапного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. По его словам, они практически не используются в расчетах.

Ситуация же с монетами номиналом 50 копеек иная — спрос на них стабильный, особенно в торговле. Поэтому их и далее будут чеканить и пополнять обращение.

Пышный также отметил, что Нацбанк не отказывается от инициативы по замене термина «копейка» на «шаг». Этот вопрос не связан с количеством монет, их дизайном или материалом. Речь идет прежде всего о символическом разрыве с российской финансовой традицией.

«Это окончательное отмежевание от москвы, минска, тирасполя, где „ходит“ копейка. Ведь на законодательном уровне в независимой Украине именно копейка все еще определена как одна сотая фракция гривны. Поэтому цены в магазинах, любая финансовая документация, каждый чек в вашем кошельке содержат русское название. Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность и, по сути, завершит денежную реформу, начатую в 1996 году», — объяснил глава НБУ.

Напомним, Национальный банк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное извлечение монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно, прекратится чеканка монет номиналом 10 копеек и пополнение ими наличного обращения (дополнительный выпуск).

Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

В сентябре прошлого года стало известно , что Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменной монеты с «копеек» на «шаги». В случае принятия Верховной Радой Украины соответствующих законов, Национальный банк сможет перейти к практическому воплощению инициативы — чеканки и введения в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

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