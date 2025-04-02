Шаги вместо копеек: глава НБУ рассказал, сколько обойдется переименование — Finance.ua

Шаги вместо копеек: глава НБУ рассказал, сколько обойдется переименование Сегодня 15:13

Шаги вместо копеек: глава НБУ рассказал, сколько обойдется переименование

Национальный банк планирует отчеканить следующий тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Новая монета появится после решения Верховной Рады.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью « Украинскому радио ».

Пышный напомнил, что 2 сентября прошлого года НБУ официально инициировал эту дискуссию, имеющую в своей основе глубокое научное исследование.

«Целая экспедиция, которая подтвердила, что исконным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент времен УНР. Если гривна — княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины», — сказал он.

По его словам, это абсолютно закономерный и логичный шаг.

«Мы возвращаем свое. Давайте не забывать о том, что копейка осталась только в москве, Минске и на временно оккупированных россией территориях Молдовы. Это то, что до сих пор объединяет через 30 лет нашей Независимости монетарные отношения даже на уровне названия», — добавил глава НБУ.

Пышный напомнил, что остальные республики, входившие в состав бывшего Советского Союза, от этого избавились.

«В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шагу. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли. Если не сейчас, то когда? Когда будет время возвращать свое?" — сказал он.

Сколько будет стоить переименование

Пышный сообщил, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета это нести не будет.

«Никакого изъятия той монеты, которая есть в обращении, не будет. После принятия соответствующего решения Верховной Радой (а мы очень на это надеемся) Национальный банк прекратит чеканить копейки и начнет чеканить мелкую исконную украинскую монету — шаги. Мы получили положительные выводы Института национальной памяти. Мы получили абсолютную поддержку Академии наук, Института лингвистики», — рассказал глава НБУ.

Новые монеты

Пышный заявил, что это никак не повлияет на покупательную способность гривны. По его словам, до сих пор в обращении 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующее обращение монеты, должен ежегодно отчеканивать не менее 20 млн. Изымая потерявшую соответствующие признаки и запуская в обращение монеты соответствующего номинала.

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«Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время отчеканивать. Их в обращении примерно на уровне 1,5 миллиарда. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами», — сказал он.

Для этого нужно принять несколько изменений в украинском законодательстве. «Мы соответствующие предложения парламенту уже предоставили. Исходя из моего диалога с руководителями парламента, я чувствую, что поддержка есть», — добавил он.

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