В НБУ рассказали о планах изменить дизайн монет 1 и 2 гривны — Finance.ua
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В НБУ рассказали о планах изменить дизайн монет 1 и 2 гривны

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В НБУ рассказали о планах изменить дизайн монет 1 и 2 гривны
В НБУ рассказали о планах изменить дизайн монет 1 и 2 гривны
В 2021 году Национальный банк Украины готовил изменение дизайна монет в 1 и 2 гривны, поскольку многие украинцы жалуются, что одна и две гривны очень похожи. Но сейчас этот процесс находится на паузе.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан в интервью ЦЭС.
«Мы еще в 2021 году услышали жалобы, в том числе о тождестве по принятию 1−2 гривен. К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. Мы тогда сформировали рабочую группу. Это была группа не только сотрудников Национального банка, но и представителей этих ассоциаций», — рассказал Шабан.
По его словам, в НБУ тогда провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений в дизайне одной из монет, 1 или 2, но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу.
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«Я уверен, что после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к этому вопросу. А вообще обновление банкнотно-монетного ряда — это постоянный процесс для всех центральных банков. Национальный банк Украины в этом не исключение», — добавил он.
Напомним, монеты номиналом 1 и 2 гривны появились в Украине 27 апреля 2018 года. Практически сразу же появились жалобы на дизайн монет и даже создавались петиции на сайте президента Владимира Зеленского с просьбой вывести их из обращения. Среди причин украинцы отмечали, что монеты трудно отличить друг от друга, к тому же они теряются в сумках и кошельках из-за маленького размера.
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В 2023 году Алексей Шабан уже рассказывал, что Национальному банку пришлось отложить решение проблемы неудачного дизайна монет 1 и 2 гривны, но после войны к этому вопросу вернутся. По его словам, не планируется и выпуск купюр, которые выше номинала на 1000 грн.
Как свидетельствуют данные НБУ, по состоянию на 1 января 2025 года больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,4% и 1,8% от общего количества обращения соответственно).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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