НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)

вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. Как сообщает НБУ , в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколькос очень низкими показателями 2022−2023 годов.

По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).

Чаще всего из оборота изымались банкноты двух номиналов:

500 грн (78% от общего количества изъятых подделок);

200 грн (18%).

(18%). Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.

Какие гривны подделывают

Традиционно больше всего подделывали банкноты гривны старого образца. Это обусловлено тем, что банкноты гривны современного поколения, в том числе номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015—2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты. Они не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии «Европа» и банкнотам долларов США серии «Новая генерация».

Для их защиты использованы современные оптически-переменные элементы защиты: «оконная» защитная лента и элемент SPARK. Гражданам их легко проверить, а злоумышленникам — практически невозможно воспроизвести.

Справка Finance.ua:

Напомним, доллары — это самая популярная валюта в мире среди фальшивомонетчиков. Особенно преступники любят купюру в 100 долларов с Бенджамином Франклином на аверсе. Это и неудивительно, ведь именно эта банкнота чаще всего встречается в обращении.

Несмотря на достаточно высокий уровень защиты, на каждый миллион напечатанных купюр американской валюты приходится около 27 подделок.

На настоящих деньгах должны присутствовать водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие элементы защиты, присущие той или иной валюте. Перед визитом в обменник следует ознакомиться с особенностями выбранной денежной единицы.

Кстати, если вам не хватает денег, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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