НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)

Казна и Политика
28
НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)
НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)
Как сообщает НБУ, в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов.
По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).
НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)
Чаще всего из оборота изымались банкноты двух номиналов:
  • 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок);
  • 200 грн (18%).
  • Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.
Читайте также

Какие гривны подделывают

Традиционно больше всего подделывали банкноты гривны старого образца. Это обусловлено тем, что банкноты гривны современного поколения, в том числе номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015—2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты. Они не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии «Европа» и банкнотам долларов США серии «Новая генерация».
Для их защиты использованы современные оптически-переменные элементы защиты: «оконная» защитная лента и элемент SPARK. Гражданам их легко проверить, а злоумышленникам — практически невозможно воспроизвести.
НБУ сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в 2024 году (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Напомним, доллары — это самая популярная валюта в мире среди фальшивомонетчиков. Особенно преступники любят купюру в 100 долларов с Бенджамином Франклином на аверсе. Это и неудивительно, ведь именно эта банкнота чаще всего встречается в обращении.
  • Несмотря на достаточно высокий уровень защиты, на каждый миллион напечатанных купюр американской валюты приходится около 27 подделок.
  • На настоящих деньгах должны присутствовать водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие элементы защиты, присущие той или иной валюте. Перед визитом в обменник следует ознакомиться с особенностями выбранной денежной единицы.
Кстати, если вам не хватает денег, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Выбрать кредит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.