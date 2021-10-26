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Как проверить, фальшивы ли доллары (инфографика)

Как проверить, фальшивы ли доллары (инфографика)

Доллары – это самая популярная валюта в мире среди фальшивомонетчиков. Особенно преступники любят купюру в 100 долларов с Бенджамином Франклином на аверсе. Это и неудивительно, ведь именно эта банкнота чаще всего встречается в обращении.

Несмотря на достаточно высокий уровень защиты, на каждый миллион напечатанных купюр американской валюты приходится примерно 27 подделок. Это довольно много, ведь за всю историю были введены в обращение миллиарды таких банкнот.

Кстати, показатель нашей национальной валюты намного ниже – около трех подделок на миллион купюр.

Доллары и евро весьма популярны и среди фальшивомонетчиков нашей страны, ведь украинцы держат часть своих сбережений именно в иностранной валюте.

Покупать ее следует только в банках и лицензированных обменниках, так как перекупщики не только не гарантируют подлинность банкноты, а еще и часто являются главными распространителями фальшивок. И доказать, что вы приобрели подделку именно у этого продавца, практически невозможно.


На что же нужно обратить внимание при покупке валюты? Первым делом следует брать целые, разглаженные банкноты, ведь фальшивку часто пытаются скрыть видимой изношенностью купюры.

На настоящих деньгах должны присутствовать водяные знаки, впечатаны ленты, светоотражающие элементы и другие элементы защиты, присущие той или иной валюте. Перед визитом в обменник следует ознакомиться с особенностями выбранной денежной единицы.

По материалам Finance.UA
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