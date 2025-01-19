В НБУ сообщили, сколько банкнот приходится на одного украинца — Finance.ua

В НБУ сообщили, сколько банкнот приходится на одного украинца Сегодня 14:08 — Личные финансы

В НБУ сообщили, сколько банкнот приходится на одного украинца

За 2024 год сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, увеличилась на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«Темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году оставались умеренными и находились на уровне 2023 года, что свидетельствует об адаптации граждан и бизнеса к реалиям полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Инфографика: НБУ

По данным НБУ, в наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен.

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На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года — 66 и 177 шт. соответственно).

Напомним, в ноябре прошлого года Национальный банк начал изымать из наличного обращения банкноты номиналами в 50 и 200 гривен старого образца. Такие банкноты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Также с 1 августа 2024 года банки начали изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. банкноты старого образца) в соответствии с Постановлением НБУ № 87.

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