«Копейка» или «шаг»: в Институте национальной памяти выразили свое мнение — Finance.ua

«Копейка» или «шаг»: в Институте национальной памяти выразили свое мнение
Инициативу Национального банка Украины переименовать разменную монету с «копейка» на «шаг» можно считать достойной поддержки.
Об этом заявили в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП).
Историческая подоплека
В заключении комиссии говорится, что «шаг» был названием разменной монеты, которая использовалась в Украине в
XVII—XVIII вв.еках.
Это название часто встречается в письменных источниках, художественной литературе и фольклоре и является исключительно украинским термином, не связанным с Московским царством или российской империей.
Отмечается, что еще в 1991 году рассматривалась возможность использования «шага» в качестве разменной монеты.
Были созданы эскизы номиналов 1, 5, 10 и 25 шагов, а также проведена экспериментальная чеканка монет.
Однако в то время название «копейка» получило преимущество из-за политической ситуации и влияния лиц с советским мировоззрением.
В заключении отметили, что инициатива по переименованию будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег, а также преодолению негативного колониального наследия.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о том, что Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменной монеты с «копеек» на «шаги».
По данным опроса Rakuten Viber, более половины украинцев (57%) считают замену названия «копейка» на «шаг» нецелесообразной.
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