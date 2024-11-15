Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение — Finance.ua
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Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение

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Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение
Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение
Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти единодушно поддержала инициативу Национального банка об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
«Имеем однозначное экспертное „да“ от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом», — написал он.
По словам главы НБУ, экспертная комиссия единогласно поддержала замену названия «копейка» на исконно украинский «шаг». Соответствующее профессиональное заключение опубликовано на сайте УИНП.
Экспертная комиссия также подтверждает историческое обоснование и справедливость возвращения в наше употребление и денежное обращение украинского названия «шаг» для разменной монеты — сотой части гривны.
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«Научные выводы, на которые мы опирались, когда инициировали возрождение исторической справедливости, прошли профессиональную верификацию УИНП», — говорится в сообщении Пышного.
Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение
«Учитывая изложенные соображения, инициатива Национального банка Украины относительно внесения изменений в законодательство об изменении названия разменной монеты „копейка“ на исторически обоснованное „шаг“ заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег, преодолению негативного колониального наследия, в целом процессам деколонизации украинского общества» — таков итог профессиональной оценки комиссией.
Пышный отметил, что о переименовании говорится уже не один день, а «копейка» — это враждебное название для Украины. Поэтому мы должны поступить правильно — «забрать свое и восстановить историческую справедливость».
По материалам:
Finance.ua
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