Научное сообщество поддержало идею замены названия «копейка» на «шаг» — Finance.ua
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Научное сообщество поддержало идею замены названия «копейка» на «шаг»

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Научное сообщество поддержало идею замены названия «копейка» на «шаг»
Научное сообщество поддержало идею замены названия «копейка» на «шаг»
Ведущие ученые в области истории, нумизматики, банковского дела, искусствоведения, языкознания и археологии одобрили предложение Национального банка по замене названия «копейка» на «шаг».
Об этом сообщил Национальный банк Украины по результатам первой нумизматической ежегодной конференции «Money & Banking: деньги и банки в истории Европы».
Конференция состоялась с 16 по 18 сентября 2024 года в рамках мероприятий ко Дню гривны, организаторами выступили Музей денег НБУ совместно с Проектом USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса».
«Участники конференции положительно оценили предложение Национального банка по изменению названия монеты „копейка“ на „шаг“ и инициировали подписание открытого письма от научного сообщества в поддержку этой инициативы. На данный момент его подписали 50 участников конференции», — говорится в сообщении.
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Глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что замена российского названия «копейки» на украинский «шаг» является ключевым этапом в завершении денежной реформы 1996 года и восстановлении исторической справедливости.
Как сообщалось ранее, в начале сентября 2024 года Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменной монеты «копейка» на «шаг» для восстановления исторической справедливости и усиления национальных традиций в денежном обращении Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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