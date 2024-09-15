Поддерживают ли украинцы замену названия «копейка» на «шаг» — Finance.ua

Поддерживают ли украинцы замену названия «копейка» на «шаг»
Более половины украинцев (57%) считают замену названия «копейка» на «шаг» нецелесообразной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.
«Команда Rakuten Viber спросила украинцев, поддерживают ли они замену копейки на шаг. В опросе в официальном канале „Rakuten Viber Украина“ приняло участие более 29 тысяч респондентов», — говорится в сообщении.
Как сообщается, на вопрос «Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?» 57% респондентов ответили «не поддерживаю, это лишнее», 24% - «да, полностью поддерживаю» и 19% - «мне все равно, не думаю о таком на данный момент».
Методика исследования — анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
Напомним, ранее стало известно о том, что Национальный банк Украины инициировал смену названия разменной монеты с «копеек» на «шаги», поскольку именно так называли мелочь во времена Гетманщины и в начале XX века.
Поделиться новостью