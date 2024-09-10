Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет

Казна и Политика
68
Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет
Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет
Как сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, никаких дополнительных расходов на разработку эскизов и чеканку шагов не будет ни из государственного бюджета, ни из бюджета НБУ.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины в Facebook.
«Новые монеты будут обращаться параллельно с копейками. И это также позволит избежать дополнительных затрат на утилизацию копеек и изготовление шагов на их замену»,
— сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что дерусификация в сфере денежного обращения — это часть крупных изменений, которые проходит страна, избавляясь от влияния россии.
«Изображение на монетах или банкнотах — это, прежде всего, возможность донести определенное сообщение своим гражданам и миру. Средний срок обращения банкноты высокого номинала — примерно 10 лет. Это означает, что целое поколение наших граждан вырастает, контактируя с ней. Все это время они подсознательно воспринимают образы и смыслы, которые она несет», — подчеркнул он.
По его словам, «сегодня страна проходит трудный определяющий момент своей истории, происходят трансформационные события. Должны ли они найти свое отражение в визуальной стилистике национальной валюты? Этот вопрос достоин обсуждения. На сегодняшний день у нас нет планов по обновлению банкнотного ряда, однако мы анализируем опыт европейских стран, как это происходит у них, чтобы в будущем учесть в своей работе».
Напомним, 2 сентября в Национальном банке Украины инициировали смены названия монеты «копейка» на «шаг» — «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций».
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.

Заем до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.