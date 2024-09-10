Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет — Finance.ua

Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Пышный относительно чеканки шагов: никаких дополнительных затрат не будет

Как сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, никаких дополнительных расходов на разработку эскизов и чеканку шагов не будет ни из государственного бюджета, ни из бюджета НБУ.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины в Facebook.

«Новые монеты будут обращаться параллельно с копейками. И это также позволит избежать дополнительных затрат на утилизацию копеек и изготовление шагов на их замену», — сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что дерусификация в сфере денежного обращения — это часть крупных изменений, которые проходит страна, избавляясь от влияния россии.

«Изображение на монетах или банкнотах — это, прежде всего, возможность донести определенное сообщение своим гражданам и миру. Средний срок обращения банкноты высокого номинала — примерно 10 лет. Это означает, что целое поколение наших граждан вырастает, контактируя с ней. Все это время они подсознательно воспринимают образы и смыслы, которые она несет», — подчеркнул он.

По его словам, «сегодня страна проходит трудный определяющий момент своей истории, происходят трансформационные события. Должны ли они найти свое отражение в визуальной стилистике национальной валюты? Этот вопрос достоин обсуждения. На сегодняшний день у нас нет планов по обновлению банкнотного ряда, однако мы анализируем опыт европейских стран, как это происходит у них, чтобы в будущем учесть в своей работе».

Напомним, 2 сентября в Национальном банке Украины инициировали смены названия монеты «копейка» на «шаг» — «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций».

Справка Finance.ua:

НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.



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