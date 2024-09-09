Шаг вместо копейки: как вырастут затраты на изготовление новых монет — Finance.ua

Шаг вместо копейки: как вырастут затраты на изготовление новых монет Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Шаг вместо копейки: как вырастут затраты на изготовление новых монет

Сейчас в украинском обществе активно обсуждается инициатива НБУ по замене копеек на шаги как разменную денежную единицу Украины. Один из главных аргументов критиков — неоправданный рост затрат на изготовление новых монет.

Об этом рассказал директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в интервью The Page

По его словам, Национальный банк ежегодно планирует выпуск новых банкнот и монет на замену изношенных. Вопрос только в том, чеканить в 2025 году снова советские «копейки» или украинские «шаги». В случае переименования копеек в шаги расход и себестоимость монет останутся без изменений.

«Сейчас, предсказуемо, предложение НБУ активно дискутируется. И среди аргументов „за“ и „против“ некоторые комментаторы упорно пытаются распространить тезис, что изменение названия якобы обернется миллионными расходами для государственного бюджета Украины», — рассказал Прохода.

Он подчеркнул, что реализация инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины или со стороны НБУ. Это никак не повлияет на перечисление части прибыли Национального банка в государственный бюджет.

Какие монеты планируют заменить в 2025 году

«Ежегодно на замену изношенных, испорченных денег мы планируем изготовление новых. Вот и на 2025 год запланирована чеканка 20 млн монет. Сейчас номиналом 50 копеек. Если парламент поддержит предложение НБУ, это может быть уже 50 шагов», — отметил Прохода.

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Средства на это запланированы в смете операционных расходов НБУ и Банкнотно-монетного двора на 2025 год. Они будут израсходованы на чеканку этих 20 млн монет, потому что существует реальная потребность их заменить.

«Именно столько старых, испорченных 50-копеечных монет мы изъяли и должны пополнить оборот. Дополнительных затрат на этапе производства не предусматривается. Даже если в дизайне монеты произойдут определенные изменения, как минимум надпись копейка изменится на шаг — это сделают штатные специалисты БМД НБУ», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

2 сентября в Национальном банке Украины инициировали изменение названия монеты «копейка» на «шаг» — «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций»;

НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

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