НБУ: в обращении появятся модифицированные банкноты — когда ждать (фото) Сегодня 13:04 — Валюта

НБУ: в обращении появятся модифицированные банкноты — когда ждать (фото)

Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!»

Об этом сообщили в НБУ.

«Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги — не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас каждый день держит в руках. Воздавая дань несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, звучащий по всему миру», подчеркнул Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Когда в обращении появятся модифицированные банкноты?

Национальный банк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

в последующие годы — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Национальный банк будет подкреплять банки и СІТ-компании модифицированными банкнотами с даты их введения в обращение для последующей их выдачи клиентам.

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Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих годов выпуска и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета.

В то же время, гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов и повышения качества денежной наличности.

Постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014—2019 годов, имеющих признаки износа.

Дизайн модифицированных банкнот

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям слава!»

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот соответствуют банкнотам номиналами 500 гривен образца 2015 года, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного, на оборотной — год выпуска.

Справка Finance.ua:

Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут постепенно становиться меньше, их будут заменять на более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен. Однако банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

В 2023 году в Украине большинство поддельных банкнот национальной валюты приходилось на купюры: 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года.



По итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкнот).



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