Кількість підробок суттєво знизилась: які гривневі банкноти підробляють найчастіше — Finance.ua

Кількість підробок суттєво знизилась: які гривневі банкноти підробляють найчастіше Сьогодні 13:38 — Особисті фінанси

Кількість підробок суттєво знизилась: які гривневі банкноти підробляють найчастіше

У 2023 році в Україні переважна більшість підроблених банкнот національної валюти припадала на купюри: 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України в коментарі УНН.

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В НБУ повідомили, що постійно моніторять стан вилучення з обігу підроблених грошей та може констатувати низький рівень підроблення банкнот національної валюти.

«Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2022 року знизився більш, ніж втричі. Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за 2022 рік», — повідомили в НБУ.

Так, в Нацбанку зазначили, що за підсумками минулого року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 штуки підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 шт.).

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Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах Європейського Союзу у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 штук банкнот євро (за підсумками 2021 року — 12 шт.).

«У 2023 році, як і у минулому році, найчастіше підробляли банкноти гривні старого зразка, які складають 83% від загальної кількості всіх вилучених з обігу підробок. Переважна більшість підроблених банкнот національної валюти припадала на банкноти: 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року. Тобто найбільше підробляють банкноти високих номіналів старого зразка, що мають менший рівень захисту від підробки в порівнянні з банкнотами нового зразка», — розповіли в Нацбанку.

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Окрім того, НБУ повідомив, що здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали імітацію ультрафіолетового захисту і збувались через заклади торгівлі, та розраховані на неуважність касирів, які, в основному, перевіряють лише ультрафіолетовий захист.

В НБУ додали, що з метою протидії збуту підробок, Національний банк на постійній основі, проводить навчальні семінари/вебінари для касових працівників банків, інкасаторських компаній, закладів торгівлі тощо.

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